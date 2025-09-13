「日本ハム−西武」（１３日、エスコンフィールド）日本ハム・斎藤が自己最速を１キロ更新する１６１キロを連発した。八回から４番手で登板。先頭の滝沢の４球目は外角低めに外れたが、１６１キロが電光掲示されると、ファンからはどよめきと拍手が起きた。滝沢を見逃し三振に仕留めると、続く外崎には初球から３球連続で１６１キロを計測。場内をわかせると、５球目の１６１キロで二飛に打ちとった。最後はネビンも遊ゴロ。