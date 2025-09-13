13日午後0時19分ごろ、鹿角市で震度1の揺れを観測する地震がありました。気象庁によりますと震源は県の内陸北部で震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは2・6と推定されています。この地震で鹿角市花輪で震度1の揺れを観測しました。