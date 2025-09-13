県内各地から集まった13チームが争う、JA共済学童野球大会が開幕しました。この大会は子どもたちの体力づくりと健全なスポーツ精神の育成を目的に、JA共済連秋田と県内のJAが毎年開いていて今回で23回目です。各JA管内の予選を勝ち抜くなどした13チームが出場します。花館ドッカーンズ 大友颯真主将「大好きな野球を通して出会ったすべての方々へ感謝し、全力でプレーすることを誓います」6年生にと