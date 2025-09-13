9月13日、TOYOTA ARENA TOKYOで行われているプレシーズンゲーム『B.LEAGUE GLOBAL INVITATIONAL 2025』アルバルク東京 vs NBA Gリーグ・ユナイテッドのスターティングファイブが発表された。 デイニアス・アドマイティスヘッドコーチが率いるA東京は、アジアカップでも日本代表として戦ったガードのテーブス海と、長らくチームに在籍するキャプテンのザック・バランスキ&#