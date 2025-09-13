レアル・マドリーは12日、ドイツ代表DFアントニオ・リュディガーがクラブ医療部門による複数の検査を受け、左足大腿直筋の負傷と診断されたことを発表した。全治については公表せず、今後の回復状況を見守ることになると伝えている。有名ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏は、同日に自身のX(旧ツイッター/@FabrizioRomano)で「リュディガーは約3か月間欠場する見込みだ」と投稿。「回復状況に基づき、12月までの復帰