[9.13 J3第27節](長野U)※19:00開始主審:植松健太朗<出場メンバー>[AC長野パルセイロ]先発GK 21 松原颯汰DF 2 酒井崇一DF 7 大野佑哉DF 16 石井光輝MF 5 長谷川雄志MF 9 藤森亮志MF 10 山中麗央MF 23 イム・ジフンMF 28 藤川虎太朗MF 33 安藤一哉FW 11 進昂平控えGK 1 田尻健DF 24 砂森和也MF 13 小西陽向MF 15 樋口叶MF 17 忽那喬司MF 46 古賀俊太郎MF 77 ターレスFW 18 浮田健誠FW 87 村上千歩監督藤本主税[ガイナーレ鳥取