[9.13 J3第27節](ロートF)※18:00開始主審:矢野浩平<出場メンバー>[奈良クラブ]先発GK 15 岡田慎司DF 2 田頭亮太DF 3 澤田雄大DF 5 鈴木大誠DF 32 ユ・イェチャンMF 8 堀内颯人MF 14 中島賢星MF 23 岡田優希MF 25 神垣陸MF 70 川谷凪FW 17 田村翔太控えGK 51 関沼海亜DF 13 都並優太DF 40 吉村弦MF 10 山本宗太朗MF 20 國武勇斗MF 41 森田凜FW 9 酒井達磨FW 11 百田真登FW 24 山本駿亮監督小田切道治[鹿児島ユナイテッドFC]