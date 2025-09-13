[9.13 J2第29節](NACK)※19:00開始主審:上村篤史<出場メンバー>[RB大宮アルディージャ]先発GK 1 笠原昂史DF 4 市原吏音DF 20 下口稚葉DF 22 茂木力也DF 34 村上陽介MF 7 小島幹敏MF 14 泉柊椰MF 29 カプリーニMF 30 アルトゥール・シルバFW 9 ファビアン・ゴンザレスFW 10 豊川雄太控えGK 21 加藤有輝DF 33 和田拓也DF 37 関口凱心DF 44 福井啓太MF 16 安光将作MF 41 谷内田哲平FW 23 杉本健勇FW 42 藤井一志FW 90 オリオラ