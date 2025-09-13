[9.13 J2第29節](ヤマハ)※19:00開始主審:傅明<出場メンバー>[ジュビロ磐田]先発GK 21 三浦龍輝DF 4 松原后DF 5 江崎巧朗DF 8 為田大貴DF 52 ヤン・ファンデンベルフMF 7 上原力也MF 16 グスタボ・シルバMF 18 井上潮音FW 9 渡邉りょうFW 39 角昂志郎FW 71 倍井謙控えGK 1 川島永嗣DF 3 森岡陸DF 22 上夷克典DF 38 川口尚紀MF 6 金子大毅MF 25 中村駿MF 33 川合徳孟MF 79 ブラウンノア賢信FW 11 マテウス・ペイショット監督