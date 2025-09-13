[9.13 J3第27節](サンアル)※18:00開始主審:堀善仁<出場メンバー>[松本山雅FC]先発GK 1 大内一生DF 4 高橋祥平DF 16 宮部大己DF 19 杉田隼MF 15 山本康裕MF 17 山本龍平MF 23 滝裕太MF 40 樋口大輝MF 41 村越凱光MF 46 安永玲央FW 43 林誠道控えGK 35 神田渉馬DF 22 佐相壱明DF 24 小川大貴DF 27 二ノ宮慈洋MF 18 大橋尚志MF 25 川上航立MF 30 國分龍司FW 28 藤枝康佑FW 42 田中想来監督早川知伸[アスルクラロ沼津]先発GK 30