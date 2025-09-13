[9.13 J3第27節](ミクスタ)※18:00開始主審:小林健太朗<出場メンバー>[ギラヴァンツ北九州]先発GK 27 田中悠也DF 6 星広太DF 22 山脇樺織DF 44 辻岡佑真DF 50 杉山耕二MF 14 井澤春輝MF 20 矢田旭MF 25 坪郷来紀MF 34 高吉正真MF 66 高橋大悟FW 10 永井龍控えGK 41 杉本光希DF 13 東廉太MF 17 岡野凜平MF 28 木實快斗MF 32 高柳郁弥FW 18 渡邉颯太FW 24 吉長真優FW 29 高昇辰FW 99 樺山諒乃介監督増本浩平[ザスパ群馬]先発GK