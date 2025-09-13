【J2第29節】(プレド)札幌 1-5(前半1-1)いわき<得点者>[札]白井陽斗(29分)[い]加藤大晟(44分)、キム・ヒョンウ(47分)、深港壮一郎(58分)、五十嵐聖己(83分)、加瀬直輝(90分)<退場>[札]荒野拓馬(36分)、マリオ・セルジオ(50分)<警告>[札]宮澤裕樹(52分)、アマドゥ・バカヨコ(63分)[い]鵜木郁哉(90分+3)観衆:11,053人主審:椎野大地