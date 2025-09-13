【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTが9月13日に千葉・千葉市蘇我スポーツ公園にて開催された『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』に登場。 4年連続の出演となったステージで、ライブ初披露となる新曲「Secret Garden」を含む全10曲をパフォーマンスし、LOTUS STAGEを沸かせた。 ■全10曲をパフォーマンス なかでもライブで初披露となった新曲「Secret Garden」はイントロが流れると会場から