ドジャースの山本由伸投手は12日（日本時間13日）、敵地オラクルパークでのジャイアンツ戦に先発登板。7回91球1安打1失点1四球10奪三振の快投を見せた。ドジャースはエースの好投も、打線が援護できず試合は延長戦へ。苦戦が続く救援のタナー・スコット投手がサヨナラ満塁弾を浴びて悔しい敗戦を喫した。試合後、メディアの取材に応じた山本は「前を向いていくしかない」と振り返り、気持ちを切り替