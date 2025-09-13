15日は敬老の日です。お年寄りに、安全な環境で長生きしてもらおうと、ボランティアで鹿児島市内の福祉館の電気設備の点検や清掃が行われました。この取り組みは15日の敬老の日に合わせ、鹿児島電気工事業協同組合が毎年行っているものです。地域の福祉活動の拠点である福祉館の、電気設備の点検や清掃のボランティアを通して、お年寄りが安全に長生きできる環境づくりを行っています。13日は鹿児島市内の9か所の福祉館で