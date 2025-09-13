13日（土）に行われた2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）の予選ラウンドで、バレーボール男子日本代表はFIVB世界ランキング16位の男子トルコ代表にストレート負け。アウトサイドヒッターの石川祐希がU-NEXTのインタビューで試合を振り返った。 遂に開幕した世界バレー。予選ラウンドでプールGに振り分けられた日本は、初戦でFIVB世界ランキング16位