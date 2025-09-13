近藤真彦&国仲涼子が初参戦！ 豪華俳優陣が激レア生物捕獲しまくりSP 1600年前の古墳＆名城から 衝撃のお宝発掘オンパレード！ テレ東では、９月１４日（日）夜6時30分から「緊急SOS！池の水ぜんぶ抜く大作戦」を放送。歴史的スケール感をアップしてお届けする今回の水抜きは、天下の名城として知られる福井城と高知城のお堀に加え、大阪・岸和田にある1600年前の巨大古墳の池、さらに江戸