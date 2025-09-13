日本テレビのお天気キャラクター・そらジローが警視庁の一日署長をつとめ、交通安全を呼びかけました。子どもたちに正しい横断歩道の渡り方のお手本を示したのは日本テレビのお天気キャラクター、「そらジロー」です。警視庁荻窪警察署の一日署長をつとめた「そらジロー」が警視庁のピーポくんとともにおこなった交通安全教室では、クイズ形式で子どもたちが信号の見方など交通ルールを学びました。荻窪署管内では、自転車が関わる