俳優・前田旺志郎が１３日、都内で行われた、映画「こんな事があった」の公開初日舞台あいさつにＷ主演を務めた窪塚愛流らと出席した。今作は東日本大震災から１０年後の福島県が舞台。震災と原発事故をきっかけに離散した家族と青春を奪われた若者たちを描いたオリジナルの物語で、松井良彦監督自ら取材やリサーチを重ね、構想１３年を経て完成した渾身の一作となっている。震災当時は小学４年生で、大阪にいた前田は「テレ