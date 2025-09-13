新潟県警は１１日、滝沢依子本部長になりすましたＬＩＮＥアカウントが見つかり、投資に関する情報を共有するとするグループトークに「皆さんの資産を守るため参加した」などと書き込みをしていたと発表した。ＳＮＳ型投資詐欺を目的とした投稿とみられる。県警は、滝沢氏のアカウントではないと否定した上で「県警本部長の立場を利用して投資の安全性を伝えることはありえない」と注意を呼びかけている。県警生活安全企画課