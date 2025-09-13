◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（１３日・京セラD大阪）【ソフトバンク】１（中）周東、２（左）緒方、３（右）柳町、４（指）近藤、５（一）中村、６（二）牧原大、７（三）栗原、８（捕）海野、９（遊）川瀬、▽投＝上沢【オリックス】１（中）来田、２（指）森、３（左）西川、４（一）頓宮、５（三）西野、６（右）杉本、７（二）太田、８（捕）若月、９（遊）紅林、▽投＝九里