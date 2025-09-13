¡Ø¿Þ½ñ´Û¤ÎÅ·ºÍ¾¯½÷ ¡ÁËÜ¹¥¤­¤Î¿·¿Í´±Íù¤ÏËÄÂç¤ÊÃÎ¼±¤Ç¹ñ¤òµß¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Á¡Ù¡ÊÎë¤è¤Ò¡§Ì¡²è¡¢Áó°æÈþ¼Ó¡§¸¶ºî¡¢Èì¸¶¥è¥¦¡§¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ/KADOKAWA¡ËÂè10²ó¡ÚÁ´12²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¿Þ½ñ´Û¤ÎÅ·ºÍ¾¯½÷ ¡ÁËÜ¹¥¤­¤Î¿·¿Í´±Íù¤ÏËÄÂç¤ÊÃÎ¼±¤Ç¹ñ¤òµß¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Á¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤àËÜ¤¬Âç¹¥¤­¤Ç¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éËÜ¤òÆÉ¤ß¤Õ¤±¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë³¹Ãæ¤ÎËÜ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÆÉ¤ß¿Ô¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Ê¤Ï¡¢¤Þ¤À¸«¤Ì²¦µÜ¿Þ½ñ´Û¤ÎËÜ¤òµá¤á¡¢´±Íù¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¡£ÆÉ¤ó¤ÀËÜ¤Î