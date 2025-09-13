「ミスマガジン2023」ミスヤングマガジンの松田実桜（20）が13日、都内で行われた、主演映画「LIBERTY DANCE」（小田憲和監督）公開記念舞台あいさつに登壇した。城所岩生氏の著書「音楽を取りもどせ！」が原作。音楽著作権の壁にぶつかった高校生たちが「自由」と「音楽」を取り戻すために立ち上がる、福岡発の青春ダンスムービー。キャスト陣は劇中での制服姿で登場し、松田は「この衣装を1年ぶりに着たんですけど、自分の役に戻