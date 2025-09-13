南下する前線の影響で石川県内は大気の状態が非常に不安定となり、13日の夜遅くから雷を伴って非常に激しい雨が降る見込みです。14日は加賀・能登ともに多い所で1時間に50ミリの激しい雨が降る所があるでしょう。14日午後6時までの24時間に降る雨の量は多い所で加賀、能登ともに120ミリと予想されています。能登では13日夜遅くから14日夕方にかけて土砂災害に警戒し、加賀では注意・警戒してください。また、14日未明から昼前まで