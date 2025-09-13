¼é¸î¿À¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï¸·¤·¤¤ÅêµåÆâÍÆ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸½ÃÏ12Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë±äÄ¹10²ó¤òÀï¤¤¡¢1-5¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£±äÄ¹10²ó1»àËþÎÝ¤«¤é¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤¬¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ù¥¤¥ê¡¼¤ËÄ¾µå¤òÂª¤¨¤é¤ì¡¢¥µ¥è¥Ê¥éËþÎÝÃÆ¤òµö¤·¡¢Ï¢¾¡¤Ï4¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥µ¥è¥Ê¥éËþÎÝÃÆ¤òÍá¤Ó¤¿¼é¸î¿À¥¹¥³¥Ã¥È¤ÎÅêµå¥·¡¼¥ó¤³¤Î¤È¤³¤íÉÔ¿¶¤¬Â³¤¯¼é¸î¿À¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»îÎý¤Î»þ´Ö¤¬Â³¤¯¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏËþ