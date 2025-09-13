MVP争いも話題となっている大谷(C)Getty Images今年も投打二刀流の偉才が「最も価値がある」男となるのか。レギュレーションが佳境を迎えたメジャーリーグで、大谷翔平（ドジャース）の声価が高まっている。【動画】ハッと気づく異例光景大谷翔平の異能を物語るワンシーンをチェック右肘の故障のために打者のみとなった昨季に史上初となる「シーズン50-50（50本塁打-50盗塁）」をやってのけ、DH専任選手では初となるMVPに輝