14日の朝にかけて北海道付近を低気圧が通過する見通しです。その影響で、北日本では午前中を中心に雨の降る所があるでしょう。北海道では土砂災害などに厳重に警戒してください。ただ、午後は次第に天気が回復に向かう見込みです。一方、東・西日本の日本海側沿岸付近には前線がほとんど停滞するため、東・西日本の日本海側では夜にかけて雨が降りやすいでしょう。雷を伴って非常に激しく降る所もある見込みです。その他の地域は、