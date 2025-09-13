6回無失点で2勝目を挙げた広島・常広＝マツダ広島が3連勝。常広が6回4安打無失点と好投し、今季2勝目を挙げた。三回に中村奨の2点打で先制。五回にファビアンが2ランを放ち、七回に小園の適時打で加点した。中日は高橋宏が6回4失点で10敗目を喫し、チームは3連敗。