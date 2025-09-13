西田敏行さんをしのぶイベントで対談する宮藤官九郎さん（右）と箭内道彦さん＝13日午後、福島県郡山市昨年、76歳で亡くなった俳優西田敏行さんをしのぶイベントが13日、出身の福島県郡山市の市立美術館で開かれた。登壇した脚本家の宮藤官九郎さん（55）は、自身のドラマに初めて出演した時のことを振り返り「作品を面白くするためにそれぞれが何かするのを忘れるなと、最初に教わった。サービス精神の人だった」と話した。郡