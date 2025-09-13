昭和天皇とはどんな人物だったのか。朝日新聞の北野隆一記者は「独白録を読むと、曖昧な事を嫌う性格だったことがわかる。それゆえ、昭和天皇が好ましく思っていなかった政治家がいた」という――。（第1回）※本稿は、北野隆一『側近が見た昭和天皇』（幻冬舎新書）の一部を再編集したものです。海軍大元帥正装姿の昭和天皇（1928年）（写真＝PD-Japan-oldphoto／Wikimedia Commons）■侍従長の日記にみる戦前期の昭和天皇の実像