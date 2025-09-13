天皇ご一家は13日午前、長崎市内で原爆養護ホームで高齢の被爆者と懇談されました。愛子さまは全ての日程を終え、さきほど一足先に帰京の途につかれました。天皇皇后両陛下は、13日午後、長崎県美術館を訪問されました。「全国障害者芸術・文化祭」の障がい者作品展が開かれていて、両陛下は空飛ぶ鳥が上から見下ろした街並みを繊細に再現した絵画の説明を受けながら作者に「書かれるのにどのくらいの時間を？」と質問されていまし