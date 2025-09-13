中日は１３日の広島戦（マツダ）に０―５で敗れて３連敗。借金は今季ワーストの「１４」に膨れ上がった。先発・高橋宏斗投手（２３）が踏ん張れなかった。３回一死二、三塁のピンチを迎えると中村に右前適時打を許して２点を献上。５回には二死から中村に四球を与えると続くファビアンに左翼席へ２ラン本塁打をたたき込まれて０―４。「シーズン終盤の大事な試合で不甲斐ない投球をしてしまいました。悔しいです」６回８安打４