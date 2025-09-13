ドジャースの悩める守護神タナー・スコット投手（３１）の度重なる背信投球にデーブ・ロバーツ監督（５３）への批判が最高潮に達した。１２日（日本時間１３日）の敵地ジャイアンツ戦でドジャースは先発・山本が７回１失点の好投も、延長１０回、スコットがサヨナラ満弾を浴び１―５で敗れた。５戦３被弾のスコットは試合後、「クセを盗まれているのか分からないけど、相手に投げる球、すべてを打たれる。最悪だ。…あれ