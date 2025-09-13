精悍イエローに反響多数！トヨタのスポーツブランド「TOYOTA GAZOO Racing」は、2025年9月5日に「GR86」の特別仕様車となる「RZ “Yellow Limited”」を発表しました。発売は2025年11月を予定しています。トヨタ「GR86」特別仕様車「RZ “Yellow Limited”」【画像】超カッコイイ！トヨタ新「GR86 RZ”Yellow Limited”」を画像で見る！（30枚以上）GR86は2012年に誕生した2ドアFRスポーツカーです。初代モデルは「86（ハチ