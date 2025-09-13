9月13日、阪神競馬場で行われた10R・鳥取特別（3歳上2勝クラス・ダ1800m）は、武豊騎乗の5番人気、マイノワール（牡4・栗東・笹田和秀）が勝利した。1/2馬身差の2着に2番人気のタガノマカシヤ（牡3・栗東・中村直也）、3着に1番人気のテーオーライマン（牡3・栗東・宮徹）が入った。勝ちタイムは1:51.6（良）。【写真】マイノワールが抜け出す…鳥取特別ダートで新たな活路鳥取特別・マイノワールと武豊騎手武豊騎乗の5番人気