◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（１３日・東京ドーム）４点のリードを許した７回、巨人打線が再び反撃を見せた。阪神の４番手・桐敷から先頭の丸佳浩外野手が右前打で出塁。キャベッジ外野手も右線二塁打で無死二、三塁とすると、続く泉口友汰内野手は三ゴロに倒れた。しかし、ここで代わった湯浅から岡本和真内野手が左翼フェンス最上部に当たる適時二塁打で２点を返した。さらに岸田行倫捕手が四球で１死一、二塁とし