◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２９節鹿島―湘南（１３日・メルスタ）４位の鹿島は、代表ウィークによる中断明けの一戦で、ホームに１８位の湘南を迎える。日韓の代表活動に参加し、北米で遠征を行っていたＧＫ早川友基、ＤＦキムテヒョンはともに先発入り。濃野公人が右サイドバックに入り、小池龍太が左サイドバックに回るとみられる。ボランチは樋口雄太と三竿健斗のコンビとなった。前線４枚はエウベル、チャヴリッチ、鈴木