長崎市の女神大橋で13日、大型トレーラーと普通乗用車が衝突する事故がありました。トレーラーを運転していた50歳の男性がおよそ65メートル下の海で見つかり死亡が確認されました。13日午前3時頃、長崎市の女神大橋で、大型トレーラーと普通乗用車が衝突しました。この事故で、トレーラーを運転していた50歳の男性がおよそ65メートル下の海で見つかり、搬送先の病院でまもなく死亡が確認されました。トレーラーのフロントガラスは