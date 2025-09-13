「広島５−０中日」（１３日、マツダスタジアム）今季限りでの現役引退を表明している中日・中田翔内野手が、試合後のファンへのあいさつの列に加わった。この日はベンチ入りメンバーには入らなかったが、試合後のあいさつでグラウンドへ出た。その後、広島ナインも一塁側ベンチ前に整列。中日ナインもベンチ前に整列した。広島・菊池が花束を持って本塁付近へ歩み寄り、中田に贈呈。２人はがっちりと抱き合った。