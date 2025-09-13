１１日のテレビ朝日「アメトーーク！」は、粗品大好き芸人が放送された。半生が特集され、２０１３年にせいやと霜降り明星を結成。当時２０歳で同志社大学の学生だったが、中退したという。すでにオールザッツ漫才を史上最年少で初出場優勝するなどピンでも結果を残しており、大学について粗品は「大学行ってる時間もお笑いしたいなと思ってて、どうしても仕事外されへん、と。でも、試験がある。単位を落とす落とさないの時