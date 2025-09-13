「広島５−０中日」（１３日、マツダスタジアム）広島が快勝で３連勝。逆転でのＣＳ進出へ、望みをつないだ。強力１・２番コンビが躍動した。まずは０−０の三回１死二、三塁の場面。１番・中村奨が高橋宏の１５４キロを捉えると、打球は前進守備の間を抜けて右前へ。２者が生還し、２点を先制した。２点リードの五回２死一塁では、２番・ファビアンが左中間席へ２０試合ぶりとなる１６号２ラン。打った瞬間に本塁打を確信