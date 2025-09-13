「広島５−０中日」（１３日、マツダスタジアム）中日が今季２３度目の零敗で３連敗。先発の高橋宏は６回８安打４失点で１０敗目（６勝）。広島戦では２３年９月２日以来の黒星を喫した。高橋宏は昨年から広島戦９戦７勝で今季は４戦４勝だった。三回１死二、三塁で中村奨の右前２点打で先制されると、五回にはファビアンに左越え２ランを被弾した。打線は初回２死二塁の先制機を逸すると、その後は広島先発・常広を攻略