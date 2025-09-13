■MLBジャイアンツ5×ー1ドジャース（日本時間13日、オラクル・パーク）【一覧】大谷翔平が“二刀流”完全復帰へドジャースこれまでの試合結果と予定ドジャースの山本由伸（27）が敵地でのジャイアンツ戦に今季28度目の先発、7回、91球を投げて被安打1、奪三振10、四死球1、失点1（自責点1）、メジャー通算265勝“レジェンド”のバーランダーと投げ合い、1回2死から打者20人をパーフェクトに抑える好投、打線の援護なく勝敗は