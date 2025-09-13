１３日午後、関東地区の地上波テレビのほとんどでスポーツ中継が放送される異例の事態となり、ネットで話題となった。午後３時に、ＮＨＫ総合がカーリング女子の日本代表決定戦が始まった。同時間帯、Ｅテレでは国民スポーツ大会の競泳、日本テレビではプロ野球「巨人−阪神」、ＴＢＳは世界バレー男子の「日本−トルコ」が放送された。さらに、テレビ朝日は「日本女子プロゴルフ選手権」、テレビ東京は競馬中継番組「ウイニ