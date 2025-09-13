バレーボールの世界一を決める戦い“世界バレー”がフィリピン・マニラで開幕し、男子日本代表（世界ランク5位）が日本時間13日にトルコ（同16位）と対戦。日本は0ー3（19ー25、23ー25、19ー25）のストレート負けを喫し黒星スタートとなった。試合後、石川祐希（29）と郄橋藍（24）が試合を振り返った。【一覧】世界バレー日程＆日本代表登録メンバーチーム2番目の10得点をマークした石川キャプテンQ.試合を振り返って石川選