年頃の子どもは、親にとって扱いづらい存在になることがあります。特に父親と娘の関係は、すれ違いや誤解から「嫌われているのでは」と悩むお父さんも少なくありません。そんな親子のリアルな姿を描いたまるいがんもさんの漫画『昼間のお父さんはちょっとかっこいい？』が、X（旧Twitter）に投稿されています。【漫画】『昼間のお父さんはちょっとかっこいい？』（全編を読む）物語の舞台は、とある企業の事務所内。近隣の中学校で