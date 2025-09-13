¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿Ã»¤á¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡Ä¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤ÎÅÅ·âº§¤«¤é6Ç¯¡Ä¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎºîÉÊ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë40ºÐ½÷Í¥¤Î»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£11·î21Æü¸ø³«Í½Äê¤Î»³ÅÄÍÎÆó´Æ ÆÄºÇ¿·±Ç²è¡ÖTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÁó°æÍ¥(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¡£Áó°æ¤Ï¹âÌî¤¹¤ß¤ìÌò¤Ç½Ð±é¤·¡¢±Ç²è¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬Ê£¿ôËç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥á¡¼¥¸ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬ÆÈÆÃ¡×¡Ö40ºÐ¤Ã¤ÆËÜÅö