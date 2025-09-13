＜ソニー 日本女子プロ選手権3日目◇13日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞国内女子メジャーの第3ラウンドが終了した。最終組で回った桑木志帆と佐藤心結がトータル10アンダー・首位タイで最終日に臨む。【写真】きょうの吉田鈴さんはミニスカスタイルトータル9アンダー・3位には同じく最終組の金澤志奈。トータル7アンダー・4位に青木瀬令奈、トータル6アンダー・5位には高野愛姫が続いた。今季3勝の佐久間朱