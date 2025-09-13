元AKB48メンバーの佐々木優佳里（30）が13日、自身のインスタグラムを更新。体調不良で入院していたことを明かした。佐々木は「実は最近体調を崩してしまい、少しの間入院してました」と報告。「改めて体調っていつ崩すかわからないからこそ、普段からできるケアを大切にしていきたいなって思いました…！」と健康への意識が変わったことを伝えた。ファンに向けて「今は元気になっているので安心してくださいね」とし、「み