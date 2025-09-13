住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜〜金曜9:00〜11:00）。8月28日（木）の放送では、今年デビュー40周年を迎えたシンガーソングライターの渡辺美里さんがゲストに登場！ 現在開催中の全国ツアー「渡辺美里 40周年 BITTER☆SWEET ULTRA POP TOUR 2025」などについて伺いました。 渡辺美里さん◆現在開催中のツアーは“最好”＆“最濃”住吉：今年は春からツアーに回っていて、